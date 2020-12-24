С заявлением о пропаже денег со счета в белгородский районный отдел полиции обратился 43-летний местный житель. Полицейские установили, что к исчезновению сбережений мужчины причастна его подруга, с которой он встречался летом в Геленджике.По предварительным данным, отдыхая на юге, мужчина отправился со своей приятельницей в бар. Там он отдал подруге телефон, чтобы она положила его в сумочку. На следующий день белгородец не смог вспомнить, куда дел мобильник, и уехал домой без него. Заглянув спустя время в сумочку, 31-летняя женщина нашла забытый другом телефон. Воспользовавшись им, она перевела со счета белгородца на счет другого своего знакомого 58 тысяч рублей.В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая сейчас находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.