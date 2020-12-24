В Центральном парке Белгорода 27 декабря в 12.00 пройдет Парад санок. О своем участии в конкурсе уже заявили 15 семей. Победителей парада ждут памятные и сладкие подарки, а также дипломы. Но чтобы завоевать их, необходимо не только украсить новогодние санки, но и подготовиться к защите. Жюри будет оценивать визитную карточку семьи, где может быт, как стихотворение, так и рассказ, сказка, песня…В смотре-конкурсе предусмотрено 3 номинации: «Национальные санки», «Символ года» и «Сани с чудесами», сообщает пресс-служба администрации города.Участников парада и горожан, которые хотят понаблюдать за необычным парадом, предупреждают, что он будет проходить с с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.