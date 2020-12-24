Сегодня, 24 декабря, в Белгород на территории Главного управления МЧС России по Белгородской области состоялось торжественное вручение специальной и аварийно-спасательной техники пожарно-спасательным подразделениям региона. Такой подарок сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС получили в связи с 30-летним юбилеем службыТехническому оснащению в ведомстве всегда уделяли повышенное внимание. И сегодня, в преддверии 30-летнего юбилея со дня образования МЧС России, пожарным и спасателям Белгородской области вручили ключи от новых служебных автомобилей и специализированных многофункциональных автомобилей, предназначенных для обеспечения работ в различных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. Всего на обеспечение подразделений Главного управления поступило 3 специализированных пожарно-спасательных автомобиля и 6 служебных.В ходе торжественной церемонии ключи от новой пожарной автоцистерны и автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками были вручены начальнику 18-й пожарно-спасательной части Валуек. Еще одна новая пожарная автоцистерна поступила на вооружение 2-й пожарно-спасательной части Белгорода. Вручаемая техника была приобретена за счет средств федерального бюджета.Также спасателям были переданы ключи от четырех служебных автомобилей «LADA GRANTA». Новая техника поступит в распоряжение пожарно-спасательных частей Волоконовского и Красногвардейского районов, Алексеевского городского округа, а также поисково-спасательной службы области.В своих выступлениях гости мероприятия поздравили всех сотрудников ведомства со знаменательной юбилейной датой – 30-летитем МЧС России, и пожелали всем, кто в этот день получил новые автомобили, качественной боевой работы.