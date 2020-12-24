Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, минувшие сутки от заражения коронавирусной инфекцией скончалось еще 6 пациентов. Скончавшиеся — все жители Белгорода. Это мужчины 1938, 1958 и 1965 годов рождения, а также женщины 1964, 1971 и 1992 годов рождения. Все они проходили лечение на базе городской больницы №2.Также за минувшие сутки в области выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 20 523 жителя. На госпитализации находится 870 человек, 114 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.Наибольшее число заболевших за сутки пришлось на Белгород и Старооскольский городской округ – по 36 жителей (всего, соответственно, 5 499 и 2 618. В Белгородском районе выявлено 22 новых случая COVID-19 (всего – 2 033), в Губкинском горокруге – 15 (1 285), в Алексеевском горокруге – 14 (849), в Грайворонском районе – 11 (650). Подробнее с распространением коронавируса по муниципалитетам области можно ознакомиться ниже.