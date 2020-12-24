Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную деятельности компании в 2020 году, и рассказал о планах на наступающий год. Мероприятие прошло в Москве в Главном аналитическом центре компаний. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.Глава энергокомпаний сообщил, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили реализацию инвестиционных планов.- Мы ввели в этот момент рискоориентированные модели, установили четкий контроль за расходами, которые ведет компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий. И сегодня регионам это дает возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Читать далее >>>