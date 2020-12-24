Первыми, к кому отправились сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте с новогодними поздравлениями, стали подшефные кадеты классов транспортной безопасности. Ребята получили подарки, а особо отличившиеся в 2020 году – благодарственные письма.Начальник Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Юрий Волгин, член общественного совета при линейном отделе Тамара Шманенко совместно с сотрудниками линейного отдела побывали у подшефный в МБОУ СОШ №16. Юрий Волгин поздравил ребят с праздниками, пожелал им счастья, здоровья, успехов в учебе и вручил новогодние подарки. Особо отличившиеся ребята получили благодарственные письма из рук своих шефов.Также во время встречи сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних Белгородского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Немыкина напомнила детям о правилах нахождения на объектах железнодорожного транспорта.Кадеты, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции за внимание и поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.