Белгородская транспортная прокуратура провела проверку обращения работника из валуйской дистанции железнодорожников, который во время личного приема рассказал, что его незаконно уволили с должности монтера пути.Установлено, что работодатель допустил существенные нарушения норм трудового законодательства, в том числе при процедуре увольнения заявителя. По результатам проверки виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, мужчине в прокуратуре был разъяснен порядок обращения в суд с иском о восстановлении на работе.На основании заключения Белгородского транспортного прокурора Валуйский районный суд признал увольнение работника незаконным, восстановил его на работе, а также постановил взыскать с работодателя заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в сумме более 70 тысяч рублей.