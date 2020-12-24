В селах Селиваново и Конопляновка Валуйского городского округа строительство фельдшерско-акушерских пунктов находится в завершающей стадии. Объекты строятся в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».Работы в ФАПе в Селиваново выполнены на 96%. Идет монтаж натяжного потолка, газоврезка, установка керамического плинтуса. На 93% выполнены работы на объекте в селе Конопляновка.Установлено видеонаблюдение, проводятся работы по покраске стен, монтажу натяжных потолков, установке жалюзи и мебели, сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.