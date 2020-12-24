На базе отряда мобильного особого назначения состоялось торжественное награждение бойцов спецподразделения за отличие в выполнении служебно-боевых задач. В уходящем году сотрудники белгородских спецподразделений Росгвардии приняли участие в проведении порядка 900 специальных операций, в результате чего задержано 70 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Особое место в деятельности специальных подразделений занимает выполнение служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона, где они приняли участие более чем в 360 специальных мероприятиях и операциях.Медали «За боевое отличие» росгвардейцам в торжественной обстановке вручил временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин. Он поблагодарил бойцов ОМОН за профессионализм, самоотверженность, преданность службе и высокому долгу защиты граждан, а также поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.