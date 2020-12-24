В Губкинском краеведческом музее открылась выставка картин «Мастер индустриального пейзажа». Она посвящена 90-летию со дня рождения губкинского художника Анатолия Григорьевича Савинова, члена Союза художников СССР (1930-1990).Сельский и индустриальный пейзаж, портреты, картины родной природы - богатое наследие, оставленное в дар музею. Большинство произведений, представленных на выставке, посвящены трудовой деятельности жителей Губкинского края.Картины воссоздают образ человека труда, воспевают красоту природы. Теплыми, совсем не официальными воспоминаниями о художнике поделились дочь Елена Анатольевна и ученик Евгений Смирнов. Выставка работает до конца февраля.