В среду, 23 декабря, сотрудники ГИБДД проводили в Белгородском районе и Яковлевском городскому округе рейды. Профилактические мероприятия начались в шесть утра и завершились в час дня. За это время полицейские успели выявить 16 нарушений ПДД. Восемь водителей пренебрегли требованиями к безопасной перевозке детей. Трое попались пьяными за рулем.Около восьми утра сотрудники ГИБДД остановили возле детского сада на улице Жукова в городе Строителе «Ладу» под управлением 24-летнего мужчины. У водителя имелись признаки опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования.Машину отправили на специальную стоянку, а в отношении автомобилиста составили административный материал за вождение в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.