В четверг, 24 декабря на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают белгородцам ночью небольшой снег, днем зима разгуляется и снег пройдет по всем районам региона. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем в пределах 1-6градусов.В Белгороде ночью столбик термометра покажет от 7 до 9 градусов мороза, днем 2-4 градуса ниже нуля.Для того, чтобы в вашем доме холодными вечерами было не только тепло, но и безопасно, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту. Владельцам газовых колонок специалисты советуют периодически проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не следует допускать перекала печи, топить печь лучше два-три раза в день и не более, чем по полтора часа.