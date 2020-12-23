Новогодние праздники в Белгородской области стартуют 26 декабря. В 16.00 состоится торжественный марш Дедов Морозов по Гражданскому проспекту в направлении Соборной площади. Затем участники торжества зажгут огни на главной новогодней елке Белгорода, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.В новогоднюю ночь с 31 декабря 2000 года на 1 января2001 года на Соборной площади, возле центра культуры «Октябрь», кинотеатра «Русич», Дома офицеров, Центра досуга пройдут концерты. Они начнутся в 23:30 старого года и продлятся до 0:15 нового. Для запуска фейерверков в Белгороде оборудована площадка на улице Победы д. 77 в районе Музейной площади.7 января на Соборной площади запланирована программа, посвященная Рождеству Христову. Она начнется в 15.00 и продлится до 16.00. Отметим, что праздничные мероприятия будут проходить и на территориях управ и продлятся они до 13 января. При этом во время новогодних праздников будет организовано круглосуточное дежурство спасателей.Горожанам и гостям города в связи с пандемией рекомендуется встретить Новый год дома, а при посещении массовых мероприятий соблюдать масочный режим.