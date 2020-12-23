Белгородкие судебные приставы взыскали с одной из фирм компенсацию в размере более 5 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака. Компания, занимающаяся разработкой и производством материалов, инструментов и оборудования для стоматологии является правообладателем известного товарного знака. Но стало известно, что эта фирма осуществляла производство, продажу на территории РФ лекарственного средства (медицинское изделие) для стоматологических целей под сходным названием.Зафиксировав нарушение, правообладатели товарного знака обратились в Арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании компенсации за нарушение своих исключительных прав на товарный знак . Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении исковых требований компании.На принудительное исполнение в Белгородское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ. Судебные приставы направили руководству компании постановление о возбуждении исполнительного производств, предупредив, что если деньги будут выплачены не в установленный законом добровольный срок, к компании будут применены меры принудительного характера.Доводить дело до возможных мер принудительного исполнения руководство не стало и оплатило компенсацию в полном объеме.