В период отопительного сезона увеличивается количество возгораний в жилом секторе. Основными причинами возникновения пожаров являются использование неисправного электро- и газового оборудования, повреждение электропроводки и неправильное подключение к сетям, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Только за прошедшие сутки огнеборцы 6 раз выезжали на тушение загораний по вышеперечисленным причинам.Так, 22 декабря около 6 часов утра, о пожаре в жилом деревянном доме в селе Камышеватое по улице Юбилейная Алексеевского городского округа сообщили очевидцы. В результате происшествия огонь полностью уничтожил дом. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 16 и добровольная пожарная команда села Хрещатое.В этот же день в 10 часов 21 минуту поступило сообщение о пожаре в селе Терновка по улице Южная Яковлевского городского округа. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 36.В ночь на 23 декабря в хуторе Бугровка Прохоровского района произошел пожар в жилом доме. Также ночью в поселке Чернянка загорелась летняя кухня. А в селе Юрьевка Губкинского городского округа – хозяйственная постройка.