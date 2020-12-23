Опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек на тему новогодних праздников провели сотрудники ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».60% респондентов заявили, что откажутся от каких-либо поездок: среди домоседов с большим отрывом лидируют жители Дальнего Востока и Сибири. 18% собирается провести новогодние праздники за пределами дома, но в своем городе или пригороде. 11% - отправиться на малую Родину, чтобы проведать родных и близких, 7% проведут каникулы на даче, 2% - на российских горнолыжных курортах. И только 1 % респондентов настроен провести новогодние каникулы за границей.Что касается встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, то пригласить их для детей намерены лишь 6% опрошенных россиян, а 22% откажутся от этого привычного новогоднего ритуала из-за пандемии и экономии денег.Треть респондентов собираются запускать фейерверки - главные их любители живут в Москве, Сибирском и Южном федеральном округах. А 23% наших сограждан являются противниками пиротехники, считающими это занятие опасным баловством.Советская привычка смотреть телевизор в новогоднюю ночь по-прежнему - только 23% опрошенных заявили, что не будут этого делать. 38% собираются смотреть передачи двух главных общенациональных каналов, а 26% отдадут предпочтение эфиру развлекательного телевидения.