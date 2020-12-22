Руководитель белгородского Следкома выступил с докладом перед Александром Бастрыкиным

Руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров принял участие в совещании с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудили вопросы, касающиеся соблюдения конституционных прав граждан. Было отмечено, что в текущем году потерпевшим от преступлений на стадии следствия возмещено 34,9 миллиарда рублей. Кроме того, выявлено и арестовано в судебном порядке имущество обвиняемых на сумму почти 38 миллиардов рублей.

В ходе совещания был поднят ряд проблемных вопросов, в том числе касающихся оправдательных приговоров и увеличения в ряде регионов числа возвращенных судом и прокурором уголовных дел. Председатель Следственного комитета заслушал доклад Станислава Захарова о ситуации в Белгородской области. Александр Бастрыкин поставил руководителям региональных подразделений задачу тщательно проанализировать возникающие в ходе следствия проблемы и принять меры по устранению выявленных недостатков.