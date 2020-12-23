Три супружеские пары Алексеевского городского округа, прожившие в браке 50, 55 и 60 лет, внесены в интерактивную книгу «Альбом свадебных юбиляров Белгородской области». На их примере молодежь приобщают к традиционным семейным ценностям.Отдел ЗАГС администрации Алексеевского округа участвует в реализации проекта по пропаганде семейного благополучия на примере свадебных юбиляров. В связи с этим и внедряются такие новые формы мероприятий, как создание интерактивных книг, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.