Губкинцам предложили стать волшебниками. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Отдел молодежной политики администрации Губкинского городского округа пригласил жителей города стать волшебниками - принять участие в новогодней акции «Подари радость детям!». Она продлится до 30 декабря 2020г.

Губкинцы могут подарить подарки и новогоднее настроение детям из Муниципального бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Стать волшебником очень просто. В рамках акции в Центре молодежных инициатив установлена елка, под которой любой желающий может оставить подарок - новые игрушки, книги, канцтовары, настольные игры и т.п. Все подарки будут переданы детям в преддверии Нового года, говорится на сайте администрации округа.