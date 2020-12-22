Сотрудник Белгородского госуниверситета стал лауреатом конкурса «Сестра таланта». Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Корреспондент управления по связям с общественностью и СМИ Белгородского госуниверситета Евгений Толмачев стал лауреатом всероссийского конкурса «Сестра таланта». Участие в конкурсе приняли прозаики со всей страны, а также из Беларуси, Украины, Казахстана, Туниса, Молдовы, Финляндии, Эстонии и Киргизии. В общей сложности на оценку жюри поступило 728 рассказов.

Конкурс проводился при поддержке Фонда Президентских грантов, партнером выступила «Литературная газета», радио «Глаголев FM» и сеть книжных магазинов «Читай-город». Члены судейской коллегии, а это известные литераторы и критики, в первую очередь обращали внимание на полноту художественного образа, язык, смысловое наполнение и стилистику произведения.

Сотрудник НИУ «БелГУ» Евгений Толмачев участвовал в категории авторов в возрасте от 25 до 30 лет и занял третье место. Его рассказ «Эльбрус» вошел в сборник лучших коротких рассказов 2020 года, составленный по результатам конкурса. Всего в сборнике представлено 29 рассказов.