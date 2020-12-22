В Белгородской области наградили победителей конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

Белгородские правоохранители наградили победителей регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции». Он проводится под эгидой Общественного совета при МВД России.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этом году конкурс проходил уже одиннадцатый раз.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Региональному жюри, в состав которого вошли представители УМВД области и общественники, предстоял нелегкий выбор – оценить больше семидесяти работ юных авторов.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Будущие художники рассказали в своих рисунках об особенностях службы в разных подразделениях полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В возрастной категории от 6 до 8 лет победителем стала шестилетняя Мария Русских из Шебекинского городского округа. В возрастной категории от 9 до 11 лет лучшей признана работа десятилетнего Никиты Брехунцова из Волоконовского района. В возрастной категории от 12 до 14 лет победил двенадцатилетний Владислав Салая из Алексеевки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С победой ребят поздравили руководители территориальных отделов полиции и представители общественных советов.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Они вручили ребятам дипломы за подписью начальника УМВД России по Белгородской области генерал-майора полиции Василия Умнова и подарки.