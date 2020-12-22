Троих белгородцев, в том числе и несовершеннолетнего, подозревают в угоне автомобиля. Фото: "КП" Архив

В Алексеевке Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Красненского района, 19- и 18-летних жителей Алексеевского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Угонщики могут получить до 7 лет лишения свободы

Во время следствия было установлено, что 13 декабря 2020 года компания молодых людей находилась в гостях у 19-летнего подозреваемого. В ходе распития спиртного подозреваемые вышли на улицу за сигаретами. Увидев на улице припаркованный автомобиль ВАЗ-21033, подозреваемые решили его угнать. Не сразу завели автомобиль и вместе поехали кататься по Алексеевке, затем бросили авто на улице. Утром хозяин автомобиля написал заявление в полицию об угоне.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого, влияние на него старших по возрасту. Санкции статьи предусматривает альтернативные виды наказания, вплоть до 7 лет лишения свободы.