В белгородском мегакомплексе «ГРИНН» тушили условный пожар, начавшийся в кинотеатре

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В самом большом торгово-развлекательном центре города Белгорода - Мегакомплексе «ГРИНН» - прошло контрольно-проверочное учение с личным составом Белгородского пожарно-спасательного гарнизона. По легенде учения, из-за короткого замыкания электрооборудования произошло возгорание в зрительном зале кинотеатра на третьем этаже торгово-развлекательного центра. Пожар стал очень быстро распространяться, создалась угроза перехода огня на соседние помещения и смежные этажи.

К месту условного возгорания были направлены силы и средства Белгородского гарнизона – 7 автомобилей спецтехники и около 30 человек личного состава, а также службы жизнеобеспечения города. В это время на месте условного пожара приступили к эвакуации посетителей и рабочего персонала. В течение шести минут здание опустело.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнем был охвачен торговый зал на площади 170 квадратных метров. Для координации действий на площадке перед зданием комплекса был развернут штаб пожаротушения.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, несколько автоцистерн установили на пожарные гидранты. Другие автоцистерны подавали воду на защиту вышерасположенных и смежных помещений. Всего от МЧС в учениях были задействованы 17 единиц техники и 44 человека. В общей сложности учения по тушению пожара в торгово-развлекательномцентре заняли 45 минут.

Отметим, что мегакомплекс «ГРИНН» - современный восьмиэтажный торгово-развлекательный центр, здания гипермаркета и паркинга сблокированы. Одновременно здесь может находиться около пяти тысяч человек.