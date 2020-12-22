В департаменте здравоохранения прокомментировал фейковый документ, запрещающий проведение митингов. Фото: "КП" Архив

В департаменте здравоохранения прокомментировал фейковый документ, запрещающий проведение митингов. Фальшивый приказ, подписанных замгубернатора по здравоохранению Наталией Зубаревой, неизвестные распространяли через соцсети и рассылали на почту. Он запрещал проведение в областном центре митингов, а также накладывал ограничения на время работы юридических лиц и предпринимателей. Чтобы разобраться с ситуацией, департамент обратился в правоохранительные органы.

Наталия Зубарева подчеркнула:

- Само содержание, конечно, абсурдное — эти полномочия департамент здравоохранения и социальной защиты населения вообще не имеет и никогда не имел. А отдельные пункты этого фейкового документа полностью противоречат тем полномочиям, которые закреплены за департаментом.

При этом замгубернатора отметила, что информацию удалось оперативно опровергнуть, благодаря неравнодушным гражданам, которые присылали в департамент сканы фальшивого документа, а затем и тексты смс-рассылок