В Белгороде – 44 новых заболевших коронавирусом, в Белгородско районе – 33. Фото: "КП" Архив

Как сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородском регионе за минувшие сутки зарегистрировано 186 новых заболеваний коронавирусом, 44 из них пришлось на Белгород и 33 случая – на Белгородский район. К сожалению, увеличилось и число жертв COVID-19, оно составляет 211 жителей, за минувшие сутки от заражения вирусом умерли еще 5 человек.

Скончавшиеся — жительницы Белгорода 1943 года рождения, Белгородского района 1943 года рождения и Борисовского района 1959 года рождения. Все твое проходили лечение в городской больнице №2. Еще две скончавшиеся — жительницы Белгорода 1949 года рождения и Прохоровского района 1957 года рождения, проходившие лечение на базе детской областной клинической больницы.

На госпитализации находится 919 белгородцев, 115 из них – в тяжелом состоянии. Подробнее ознакомиться с заражениями на сегодняшний день в муниципалитетах области можно ниже.