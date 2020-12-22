Мэр Белгорода ответит на вопросы горожан во время прямой линии 24 декабря

Фото со страницы "Вконтакте" Юрия Галдуна.

Мэр Белгорода Юрий Галдун 24 октября ответит на вопросы горожан 24 октября в 19.00. Об этом градоначальник сообщил на своей странице «ВКонтакте». И вопросы стали поступать сразу же после анонсирования прямой линии.

Так, горожане жалуются на отсутствие горячей воды, интересуются, планируют ли в городе открыть для всех желающих проезд через БелГУ, будет ли продлен или запущен новый автобусный маршрут по новому проезду, который соединяет бульвар Юности и улицу Молодежную. Белгородцы предлагают обновить разметку на участке дороги «Стадион – Родина». Также белгородцев интересует, будет ли мэр продолжать работать в таком темпе и как у него со здоровьем.