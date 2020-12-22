Врио губернатора обсудит с жителями Белгорода реконструкцию улицы Щорса

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

О своем решении обсудить с жителями Белгорода вопрос реконструкции улицы Щорса врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте в Instagram сегодня утром. При этом он назвал дату, 26 декабря, но пообещал уточнить место и точное время встречи позже.

Напомним, что вопрос о реконструкции улицы Щорса Вячеславу Гладкову задавали в прямом эфире, и он тогда ответил, что работы только завершились и нужно не меньше месяца, чтобы выяснить все аспекты этой проблемы. Тогда же, во время прямой линии, он пообещал горожанам, что вернется к вопросу обсуждения с ними реконструкции в конце декабря.

Также в своем сообщении 22 декабря врио губернатора сообщил, что улетел в Москву, где у него назначено много встреч, о которых он пообещал рассказать отдельно.