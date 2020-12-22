Белгородец-алиментщик проведет 1 год на исправительных работах

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За неуплату средств на содержание двоих детей житель Корочанского района Белгородской области отправлен на исправительные работы. В течение 1 года безответственный отец будет отбывать наказание, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Накануне в Корочанский районный отдел судебных приставов поступило исполнительное производство в отношении местного жителя, который обязан выплачивать алименты на содержание своего двоих несовершеннолетних детей. Но данную обязанность отец не исполнял, выплаты по алиментам не производил, мер к трудоустройству не предпринимал. И у него образовалась задолженность в общей сумме более 600 тысяч рублей.

За невнимание к собственным детям должника привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Но и тогда мужчина продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

В отношении горе-папаши было возбуждено уголовное дело по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд признал безответственного отца виновным в совершении преступления и приговорил к исправительным работам сроком на 1 год.