С лёгким паром – жительницу Белгорода ограбили в бане

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С заявлением об ограблении в полицию обратилась 35-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что знакомый похитил у нее пять с половиной тысяч рублей.

По предварительным данным, преступление произошло в бане. Женщина отдыхала в компании друзей. Обнаружив, что один из приятелей вытащил из ее куртки наличные, она стала предъявлять ему претензии и попыталась забрать свое. Однако мужчина вырвал из ее рук деньги и убежал.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что по подозрению в грабеже полицейские задержали 37-летнего жителя Белгородского района. Деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.