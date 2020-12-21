Велоугонщик крутил педали по зимнему Белгороду, пока не привлек внимание полиции

За кражу велосипеда белгородцу грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

На днях в первый отдел полиции обратился 28-летний владелец велосипеда. Он сообщил правоохранителям, что припарковал свой транспорт возле шиномонтажа и ненадолго отлучился. Вернувшись, он обнаружил пропажу. По словам мужчины, ущерб составил около пятидесяти тысяч рублей.

Подозреваемого в угоне велосипеда задержали по горячим следам. Он привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы, когда крутил педали по зимним улицам города. Транспортное средство правоохранители изъяли. По информации пресс-службы УМВД области, в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.