В Белгородской области за два дня скончались еще 10 пациентов, зараженные коронавирусом. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки, как сообщает оперативный штаб области, в Белгородском регионе выявлено 178 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии число зараженных составило 19 964 жителя. Наибольшее число новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Белгороде ( 65 заболеваний COVID-19) и Старооскольсоком городском округе (24). К сожалению, за два минувших дня число жертв коронавируса увеличилось на 10 человек, область с начала пандемии потеряла всего 206 жителей.

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что среди умерших за последние сутки — житель Белгородского района 1954 года рождения, житель Шебекинского городского округа 1963 года рождения, проходившие лечение в городской больнице №2 Белгорода, а также жительница Краснояружского района 1976 года рождения, которая проходила лечение на базе Шебекинской ЦРБ.

Также среди скончавшихся — жительница Белгородского района 1962 года рождения, которая проходила лечение в областной инфекционной больнице и жительница Старооскольского городского округа 1978 года рождения, лечившаяся в Старооскольской окружной больнице.