17-летняя девушка выпала из окна общежития Белгородского учебного заведения. Фото: "КП" Архив

Трагически оборвалась жизнь юной девушки в Белгороде. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства падения 17-летней девушки из окна пятого этажа общежития Белгородского учебного заведения.

Несчастье случилось вчера вечером, в районе 20:00. В результате падения она получила серьезные повреждения и была госпитализирована.

Но спасти девушку врачам не удалось - от полученных травм она скончалась. Прокуратура Белгорода проверит соблюдение в работе образовательной организации требований федерального законодательства.