В Губкинском городском округе Белгородчины "Бадминтон полюбят дети"

В Губкине бадминтон полюбят дети. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкинском городском округе реализуется муниципальный проект «Бадминтон полюбят дети». В пяти общеобразовательных учреждениях открыты 9 новых учебных групп, в которых занимаются бадминтоном 135 учащихся. Это дети 10-14 лет. Для организации занятий бадминтоном приобретено спортивное оборудование - стойки для бадминтона, ракетки, воланы.

Для учителей физкультуры прошел обучающий семинар «Основные элементы игры в бадминтон». В программе семинара помимо теоретической части была практическая часть, в рамках которой проведен мастер-класс по основам, технике, тактике игры в бадминтон.