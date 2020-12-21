Старооскольский городской округ отмечен премией за лучший ландшафт. Фото со страницы ВКонтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

Немного летних пейзажей посреди зимы. Староосколький городской округ отмечен Российской национальной премией по ландшафтной архитектуре. Лучшим в номинации «Комплексное оформление территории» признан проект благоустройства Центра культурного развития «Молодежный» Старооскольского городского округа.

О чем и сообщил с гордостью мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети. При этом автор проекта благоустройста Анна Гамурак удостоена почетной награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России.