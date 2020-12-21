Белгородские спасатели помогли девочке, застрявшей в каркасе лестницы банной купели

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За помощью к белгородским спасателям обратились родители 10-летней девочки, которая оказалась в западне. 20 декабря она вместе с родителями отдыхала в поселке Комсомольский Белгородского района на территории частного домовладения. Ребенок, находясь в купели для бани, застрял в каркасе металлической лестницы. К счастью, воду из купели к этому времени взрослые стали спускать.

Спасатели поисково-спасательной службы области, которые прибыли к месту вызова, вначале успокоили девочку, которая, несмотря на сложность ситуации, держалась очень мужественно. Оценив ситуацию, спасатели поняли, что в первую очередь нужно помочь ребенку высвободить голову из металлической конструкции. Они укрыли ребенка одеялом, чтобы не причинить вреда во время проведения спасательной операции, затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали металл и освободили девочку из «ловушки».

Вместе с родителями спасатели осмотрели ребенка и убедились, что в медицинской помощи девочка не нуждается. В общей сложности операция по спасению заняла не более 15 минут.