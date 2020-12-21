На продажу в Белгороде выставят крутые и не очень авто, гостиницу и ресторан. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В новом, 2021 году, первые торги по продаже арестованного имущества пройдут сражу же после новогодних каникул, 11-19 января. На продажу выставят крутые и не очень авто должников, нежилые здания, земельные участки, гостиницу и ресторан.

Так, 11января будет выставлено на торги 2 лота арестованного имущества на общую сумму2 263380 рублей: легковой автомобиль «Mercedes Benz», 1999 года выпуска (начальная продажная цена 527 680 рублей); нежилое здание, площадью 25,8 квадратных метров, земельный участок, площадью 2091 квадратных метров., нежилое здание (гараж), площадью 298,5 квадратных метров, расположенные в селе. Большое Городище, Шебекинского района (начальная продажная цена 1 735 700 рублей).

12 января будет выставлено на торги 4 лота арестованного имущества на общую сумму 13 386 200 рублей. С торгов уйдут, в том числе автомобили «Mercedes Benz» МL 350 4МАТIС по начальной продажной цене 768 000 рублей, «Nissan Qashqai (571 200 рублей), BMW 520 D, (945 000 рублей). В этот же день на торги выставят гостиницу, ресторан, площадью 468,1 квадратных метров (начальная продажная цена 11 102 000 рублей).

13января будет выставлено на торги 5 лотов арестованного имущества на общую сумму 1425392 рублей, а 19 января – 11 лотов арестованного имущества на общую сумму 4 845 465 рублей.

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).

С подробной информацией о проведении торгов можно также ознакомиться на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы» (http://fssp.gov.ru/torgi/).