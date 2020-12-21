В селе Красная Нива Белгородской области установили мемориальную доску в честь погибших земляков. Фото администрации Покровского сельского поселения

В Волоконовском районе в селе Красная Нива установили Мемориальную доску в честь погибших в Великую Отечественную войну земляков. Решение об установке Мемориальной доски было единодушно принято членами территориального общественного самоуправления.

Активистами был разработан эскиз Мемориальной Доски, проведена большая работа по сбору сведений о краснонивцах, участниках Великой Отечественной войны.

Те же активисты организовали сбор средств, а хорошим подспорьем стали средства гранта – 70000 рублей, полученного за 2 место в районном конкурсе проектов ТОС.

Теперь в селе Красная Нива есть место, куда каждый житель может прийти, чтобы почтить память своих предков, участников тех великих событий.