Фото группы ВКонтакте Короновирус. Оперштаб Белгородской области.

Работники скорой помощи, которые работают с ковидными пациентами, уже в понедельник, 21 декабря, должны получить дополнительные выплаты. Белгородская область получила 82 миллиона дополнительных средств для поддержки медиков, работающих с ковидными пациентами. Именно после нового перерасчета стимулирующих выплат за работу с ковидными пациентами, выплаты у работников скорой помощи значительно понизились.

При этом, как подчеркнула замгубернатора Наталия Зубарева, у тех, кто работает в стационарах с ковидными пациентами, у специалистов поликлиник выплаты остались прежними или изменились в сторону увеличения, а вот у работников скорой – размер выплат стал значительно ниже.Также отмечалось, что из этих выплат не придется выплачивать налоги, так как деньги пройдут через Фонд социального страхования.

За последнюю неделю декабря дополнительные выплаты медики получат уже в январе будущего года