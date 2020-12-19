В полиции прокомментировали историю с девочкой, мать которой обвинила кассира в избиении Фото: "КП" Архив

Напомним, в соцсетях разлетелось видео конфликта, который произошел в одном из магазинов Белгородской области. Кассир якобы ударила по лицу юную нарушительницу масочного режима. В пресс-службе УМВД региона прокомментировали ситуацию.

Происшествие случилось в супермаркете поселка Северный утром 14 декабря. Предварительно, поводом послужило отсутствием масок у девочки и ее матери. По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Мать ребенка обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочке выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.