36 километров дорог отремонтировано в Белгородском районе в этом году

36 километров дорог отремонтировано в Белгородском районе. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Белгородском районе отремонтировали 36 километров автомобильных дорог общего пользования. Проект был реализован в 2 этапа.

В первой половине года было отремонтировано 18,8 километров дорог в поселке Октябрьский, Веселолопанском, Краснооктябрьском и Никольском сельских поселениях. Общий объем финансирования составил 116,984 тысяч рублей, в том числе 40,455 тысяч — средства федерального бюджета.

Во втором полугодии в нормативное состояние были приведены 25 улиц в 9 поселениях района: Бессоновском, Беловском, Беломестненском, Пушкарском, Новосадовском, Журавлевском, Крутологском, Тавровском и Малиновском поселениях. Общая протяженность отремонтированной улично-дорожной сети составила 17,2 километра стоимостью 137 522 тысяч рублей из средств федерального бюджета.

При ремонте использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон. Гарантия на выполняемые работы – 5 лет, а за качеством их выполнения следили федеральные кураторы, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.