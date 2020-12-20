В исправительной колонии Белгородской области отремонтировали храм Георгия Победоносца

Храм Георгия Победоносца отремонтирован в исправительной колонии Белгородской области. Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области

В исправительном учреждении № 4 УФСИН России по Белгородской области закончен косметический ремонт храма Георгия Победоносца. Также здесь была отреставрирована колокольня.

Храм на территории работает с 2000 года, при нем действует воскресная школа, которую посещают осужденные православной общины - 27 человек. Также здесь существует библиотека духовной литературы, книжный фонд которой насчитывает 945 экземпляров.

Для полноценного использования потенциала Русской Православной Церкви, оказывающей положительное воздействие на осужденных, приобщения их к духовно-нравственным ценностям, в ИК-4 созданы все необходимые условия для совершения богослужения.