Музей «Времен связующая нить» открылся в селе Ржевка Белгородчины

В селе Ржевка Белгородчины открылся музей «Времен связующая нить». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Шебекинском городском округе в библиотеке села Ржевка открылся музей «Времен связующая нить». Музейная экспозиция отражает жизнь села почти за век. Первые документы относятся к 1920 годам, а заканчиваются серединой XX века. Здесь есть фотографии улиц, домов, людей, сделавших очень многое для родного края. Экспозицию дополняют предметы быта, женское рукоделие, творческие работы читателей библиотеки села.

Самый ценный экспонат музея - подлинные солдатские письма времен Великой Отечественной войны, переданные в музей учеником Ржевской школы Сергеем Подрейко. Весточки с фронта написаны его прадедушкой. На стенде «Ржевский Бессмертный полк» представлены фотографии жителей села - участников Великой Отечественной войны.

Большая заслуга в создании музея принадлежит заведующей библиотекой Любови Поляковой. Помимо библиотечной работы Любовь Ивановна ведет активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского округа.