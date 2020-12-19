Губкинская команда победила в областных соревнованиях по мини-футболу среди юношей. Фото: "КП" Архив

Игры Первенства Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2008 года рождения проводились с января по март на футбольных площадках региона, а заключительные игры были перенесены на декабрь. Всего за звание победителей боролись 13 команд спортивных школ Белгорода, Борисовки, Разумного, Ракитного, Томаровки, Губкина, Грайворона, Чернянки, Волоконовки, Строителя, Шебекино.

В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Разумное состоялись заключительные игры, в которых встретились команды из Губкина, Разумного, Белгорода. В результате напряженной борьбы первой на пьедестале почета стала команда юношей «Волки» Спортивной школы №3 города Губкин под руководством тренера Алексея Сергеевича Федотова. На втором и третьем местах футболисты Разумного и Белгорода.

Награды, слова напутствия и пожелания новых успехов в спорте ребята получили от вице-президента Белгородской региональной общественной организации «Федерация футбола» Геннадия Зюбана.