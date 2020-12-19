В Белгородской области «девятка» слетела с дороги в кювет

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В пятницу, 18 декабря, на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Два из них – в Старом Осколе. Около 11 часов 40 минут на проспекте Комсомольский 71-летний водитель на «Хендай Гетц» сбил 70-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы. Еще одна авария произошла на проспекте Алексея Угарова около 14 часов 15 минут. По предварительным данным, 33-летний водитель «четверки» при перестроении не предоставил преимущество в движении «Рено» под управлением 40-летней женщины. Автомобилистка получила травмы.

В Шебекинском городском округе около 12 часов 40 минут 50-летний водитель «Ниссан Кашкай», по предварительным данным, двигаясь со стороны райцентра в направлении Волоконовки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Скорпио» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил травмы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Валуйском городском округе на трассе «Новый Оскол – Ровеньки» в ДТП попала девятка. Авария произошла в девятом часу вечера. По предварительным данным, 61-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, наскочил на бордюрное ограждение и выехал кювет, после чего машина опрокинулась. Мужчина получил травмы.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на неблагоприятную погоду. Водителей просят не спешить, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также соблюдать требования дорожных знаков.