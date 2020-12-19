На территории Белгородского государственного технологического университета открыли каток

Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

В областном центре на территории Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова открылся каток. Кататься здесь смогут все белгородцы, каток будет работать круглосуточно и бесплатно. Правда, предусмотрена плата за прокат коньков, но она небольшая: за час проката – 100 рублей, за полдня – 200, за сутки – 300.

Площадь нового катка 43х20 метров, перерывы в работе будет делать только для чистки льда. У новой ледовой арены также появились теплые раздевалки. А в летнее время на площадке можно будет играть в баскетбол.

На церемонии открытия присутствовал мэр Белгорода Юрий Галдун, который отметил, что новый каток удобен и пообещал, что обязательно сам покатается.