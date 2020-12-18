Где на выходных в Белгородской области пройдут рейды

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Традиционно рейды ГИБДД стартуют вечером в пятницу, 18 декабря, и будут проводиться на протяжении всех выходных. Выявлять нарушителей ПДД будут на дорогах Борисовского, Вейделевского, Ивнянского районов, а также Алексеевского, Губкинского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.

18 декабря автоинспекторы проведут проверки:

- с 18 до 22 часов на территории Борисовского района;

- с 20 до 01 часа на территории Ивнянского района;

- с 15 до 19 часов на территории Алексеевского городского округа;

- с 20 до 01 часа на территории Губкинского городского округа;

- с 18 до 02 часов на территории Новооскольского городского округа;

- с 19 до 02 часов на территории Шебекинского городского округа.

19 декабря:

- с 21 до 02 часов на территории Вейделевского района;

- с 19 до 03 часов на территории Губкинского городского округа;

- с 18 до 02 часов на территории Новооскольского городского округа;

- с 19 до 02 часов на территории Шебекинского городского округа;

20 декабря:

- с 07 до 12 часов на территории Алексеевского городского округа;

Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и не нарушать правила.