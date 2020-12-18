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Общество

В Белгородской области сотрудники ГИБДД поймали на нарушениях сорок таксистов

В регионе проходят профилактические мероприятия по перевозчикам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Проверки стартовали 12 ноября и продлятся по 23 декабря.

Проверки стартовали 12 ноября и продлятся по 23 декабря.

Фото: "КП" Архив

В региональной Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги профилактических мероприятий по контролю за работой такси. Проверки стартовали 12 ноября и продлятся по 23 декабря. Помимо сотрудников ГИБДД, в них участвуют участковые уполномоченные полиции, сотрудники Росгвардии и управления автодорог.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что на сегодняшний день выявлено уже более сорока нарушений. Более 20 водителей наказали за отсутствие путевых листов. Шесть перевозили пассажиров на технически неисправных автомобилях. Кроме того, выявлено четыре факта управления транспортными средствами с незаконно установленным фонарем легкового такси.