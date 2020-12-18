В старооскольский зоопарк переехали столичные тигрицы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В зоопарке Старого Оскола появились новые тигры, точнее, тигрицы. Полосатые красавицы Ури и Нара раньше работали в московском цирке у заслуженного артиста Николая Павленко. Выйдя «на пенсию», они переехали в Старый Оскол и теперь осваивают территорию зоопарка.

Директор зоопарка Сергей Раздобудько рассказывает:

- Характер у обеих тигриц спокойный, агрессивности они не проявляют, животные упитаны, и мы даже надеемся, что скоро получим от них потомство.

Содержать крупных хищников дело затратное, и потому помощь компании «Металлоинвест», выделившей средства для покупку корма, пришлась очень кстати. Об этом сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.