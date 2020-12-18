В Белгороде проводится профилактическая работа в магазинах пиротехники

В Белгороде проводится профилактическая работа в местах продажи пиротехники. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Для предупреждения травматизма белгородцев во время новогодних каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники. Спасатели напоминают: для собственной безопасности не покупайте пиротехнику в несанкционированных местах, с рук.

Во время пожарно-профилактического обследования объектов инспекторы провели противопожарные инструктажи с продавцами пиротехники. Кроме того, спасатели убедились в исправности автоматических пожарных сигнализаций и наличии первичных средств пожаротушения в торговых помещениях.

Специалисты также осмотрели условия хранения продукции и ознакомились с сертификатами качества товара. Сотрудникам магазинов инспекторы вручили памятки, содержащие правила пожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб.