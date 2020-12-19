Слабовидящие жители Вейделево Белгородской области услышат литературную классику

Слабовидящие жители Вейделево услышат литературную классику. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района

Теперь жители Вейделево Белгородской области со слабым зрением получили доступ к аудиовариантам литературной классики. В районе реализуется социальный проект «Трогательная строка», победитель конкурса фонда Президентских грантов.

В рамках этого проекта работники Вейделевской районной библиотеки и местного отделения Всероссийского общества слепых, посетили семью Якубовских, инвалидов по зрению.

Им было предложено зарегистрироваться в онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС». Также были предоставлены мр3 плейеры с аудиозаписью краеведческих местных авторов, записью известных спектаклей, музыкальными произведениями, была предложена русская и зарубежная классика.